Meraviglioso gesto da parte di Gattuso e del d.s. Giuntoli ai dipendenti del Napoli

Nella vita ci sono gesti che valgono più di scudetti o di acquisti ad effetto, per far capire quanto valgono le persone. Questo è il caso del tecnico del Napoli Gennaro Gattuso e del d.s. Cristiano Giuntoli che rinunciano ad un mese di stipendio per darlo ai 25 dipendenti del club in cassa integrazione. La dimostrazione è che si è sfatato ancora una volta il falso mito dei privilegiati che pensano solo al denaro, secondo il CdS, ma che danno un segnale forte in un momento delicato del paese intero. Ovviamente questo non risolverà la questione con la società che si dovrà trovare un’intesa nelle prossime settimane. Il tecnico del Napoli però non è nuovo alla beneficenza, avendo donato l’ambulanza alle persone meno fortunate di Coregliano Calabro, paese natale del mister. Insomma prima gli uomini, chapeau.

La Redazione