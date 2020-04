Lorenzo Insigne e il “simpatico” siparietto con il fratello Roberto

Durante Radio Kiss Kiss è intervenuto via Skype visto le norme del Governo a causa della pandemia Covid-19, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne e viene riportato dal CdS. “La pizza o il tiro a giro? Mia moglie e i miei figli hanno apprezzato le mie doti da chef, ne ho fatte in queste settimane 14, però mi viene ancora meglio il tiro a giro. E’ chiaro che mi manca il campo, le partite e gli allenamenti, ma dobbiamo continuare a seguire le direttive del Governo e attendere gli eventi. Nel frattempo ci stiamo allenando a casa, teniamo i contatti con lo staff medico e tecnico, per farci trovare pronti. Gattuso? Sin dal primo giorno è stato importante per me, lui mi ha caricato e stimolato a dare sempre il massimo, perciò sto dimostrando tutto il mio valore in campo. C’è una partita che vorrei rigiocare oggi, quella contro il Lecce, perchè dovevamo sfruttare le occasioni avute ed era l’emblema della nostra stagione, ma comunque ci stavamo ritrovando”. Ad un certo punto è intervenuto Maurizio da Nola che chiede al capitano del Napoli la ricetta della pizza e Insigne lo ha riconosciuto era il fratello Roberto. “Cosa mi ha fatto capire che era lui? E’ mio fratello, perciò lo so”. Il giocatore del Benevento risponde. “Lorenzo sarà sempre il mio capitano”.

La Redazione