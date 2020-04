Serve un accordo per il taglio-stipendi: La Juve ha anticipato tutti

SETTIMANA DECISIVA?

A ogni modo, arrivare in tribunale sarebbe controproducente per tutti. Ecco perché, al di là delle linee guida approvate all’unanimità dalla Serie A lunedì scorso, ovvero taglio di 2 mensilità lorde se si tornerà a giocare, che diventerebbero 4 qualora la stagione dovesse essere interrotta definitivamente, per i club diventa sempre più urgente raggiungere un’intesa interna, mettendosi al riparo dal qualsiasi conseguenza. La Juventus, tanto per intendersi, avendo provveduto per tempo, ora può limitarsi a fare da spettatrice. Mentre ormai sempre più società sono in fase di trattativa avanzata. Chissà che proprio nella prossima settimana non arrivino una serie di fumate bianche. Fonte: CdS