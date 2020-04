Il semaforo verde c’è: ora manca solo la data ufficiale

Certo, non è la priorità per nessuno in un momento storico come questo, dove la salute delle persone è minata ancora in maniera evidente, ma agli appassionati il calcio manca. E’ inutile negarlo. Ed anche per dare quella sorta di normalità che neanche si immaginava potesse mancare tanto, si attendeva una sorta di “via libera”, un semaforo verde. Il 4 maggio ci sarà la ripresa completa con allenamenti tecnico tattici e nei giorni precedenti le visite mediche necessarie per poter riprendere ad allenarsi. A questo punto la Figc dovrà indicare la data per lo start della serie A: il 24 o il 31 maggio. Non è escluso anche che la prossima settimana ci possa essere la ripresa con “ricondizionamento atletico e fisico individuale” nei centri sportivi a livello individuale. Ma è chiaro che saranno la consulta delmedici sportivi e la task force sanitaria che affianca il governo Conte a stabilire se sarà così oppure no.

Il Mattino