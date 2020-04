Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si parla di Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina è seguito da molti club, dopo solo una stagione in Serie A. Inter e Juve lo monitorano con attenzione così come su di lui molti occhi anche dall’estero. Nel calciomercato di gennaio, il Napoli ci ha provato “veramente” ed ha offerto 40mln alla società viola, ma la proposta è stata rifiutata dal club gigliato che non ha risposto di non aver intenzione di cedere i propri talenti.