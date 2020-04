Giugno, il mese per la ripartenza della Liga spagnola

Mentre in Italia sembra che possa essere fine Maggio il mese per tornare al calcio giocato, i segnali tra guariti e terapie intensive, in Spagna il famoso Lock-down dovrebbe avvenire per metà Maggio. Secondo le pagine del Corriere dello Sport, la Liga Spagnola dovrebbe riprendere tra l’inizio o la fine di Giugno, con 13 giornate da disputare e probabilmente in un solo stadio. Il tutto ogni 72 ore, questo per consentire al campionato iberico di poter terminare prima dell’estate. Anche in questo caso l’obiettivo è di assegnare sul campo lo scudetto per evitare perdite sul miliardo di euro, come in Italia. La salute ovviamente al primo posto e si attende l’o.k. del Governo spagnolo per poter tornare a parlare di calcio giocato.

La Redazione