Figc – Scudetto del cuore a chi combatte il Coronavirus

Lo scudetto del cuore assegnato dalla Federcalcio ai medici, al personale sanitario, ai volontari della protezione civile, alle forze dell’ordine e alle forze armate, al personale dei servizi pubblici essenziali e delle categorie professionali indispensabili: per la Figc i campioni d’Italia 2020 sono tutti quelli che affrontano il virus ogni giorno, mettendo «il valore della comunità al di sopra anche di sé stessi». #loScudettodelCuore è uno speciale tricolore per la nazionale dell’emergenza coinvolta in prima linea contro il Coronavirus. La Federazione promuoverà diverse iniziative per accompagnare la campagna #loScudettodelCuore: per dare seguito alla donazione fatta all’Ospedale Spallanzani di Roma, sosterrà una raccolta fondi diretta alle altre strutture in prima linea mettendo all’asta una t-shirt a edizione limitata indossata da azzurri e azzurre all’ingresso in campo della prima partita in calendario.

CdS