Dotto: “Ronaldo continua a sottolineare quanto sia privilegiato”

Giancarlo Dotto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Eusebio meglio di Cristiano Rolando in Portogallo? Eusebio, povero ragazzo del Mozambico è stato sempre un esempio per la sua comunità. Cristiano Ronaldo continua a sottolineare quanto sia privilegiato rispetto al mondo. Un po’ come accaduto in Brasile nella storia di Garrincha e Pelè, i brasiliani amano molto più Garrincha che Pelè. Esattamente come Eusebio e Cristiano Ronaldo. Gestione Cristiano Ronaldo sbagliata? Direi di sì, rappresenta una sorta di incidente necessario a questo giocatore è stato concesso di tutto”.