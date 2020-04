L’allenamento di Ronaldo scatena polemiche: “Non c’è alcun privilegio”

Portogallo, aperto uno stadio per CR7

Il Portogallo polemico con il suo idolo sportivo. Effetto del Coronavirus, l’allenamento personalizzato che Cristiano Ronaldo ha svolto nei giorni scorsi nello stadio di Madeira ha suscitato reazioni negative anche a Lisbona. È accaduto dopo la diffusione, con tanto di foto, della notizia che l’attaccante della Juve in quarantena nella sua terra d’origine (è andato via da Torino un mese fa) si era allenato nello stadio del Deportivo Nacional, a Choupano, sulla sua isola.

«Ronaldo non ha alcun permesso speciale per allenarsi». Ha detto nella conferenza stampa di aggiornamento sull’emergenza Covid-19 Pedro Ramos, assessore alla Sanità della regione diMadeira. «Cristiano Ronaldo ha diritto di allenarsi finché rispetta le regole come tutti i cittadini: non c’è alcun privilegio». Parole che non hanno spento la polemica. Fonte: Il Mattino