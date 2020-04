Ceccarini:” Tanti nomi per l’attacco,ma non tramonta un’ipotesi interna”

Il giornalista Niccolò Ceccarini si è soffermato a parlare del mercato del Napoli , in particolare per il dopo Milik:

“Il Napoli è sempre alla finestra per cercare un grande attaccante da dare a mister Gattuso .Si fanno diversi nomi da Belotti a Icardi ,ma si sa potrebbero esserci anche altre sorprese.Non tramonta nemmeno l’ipotesi di trovare un’intesa sul rinnovo di Milik,anche se per il momento la situazione non è semplice“.