CALCIO FEMMINILE – A. Guagni (dif. Fiorentina): “Per lo scudetto non mi do per vinta”

Quest’oggi è stata intervistata attraverso le pagine della Gazzetta dello Sport, il terzino della Fiorentina Women’s Alia Guagni tra la situazione del Covid-19 e non solo. “Il campionato femminile ha meno squadre e di conseguenze poche competizioni ufficiali. Se tutto dovesse andare per il verso giusto a livello di contagi si tornerà a giocare, magari un paio di partite a settimane per terminare la stagione agonistica. Lo scudetto? Non mi do per vinta, pur sapendo del valore tecnico della Juventus e daremo tutto fino a quando la matematica non ci condanna”.

La Redazione