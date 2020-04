Arturo Diaconale (portavoce Lazio): “Cr7 si allena, perchè noi no?”

Le immagini nei giorni scorsi di Cristiano Ronaldo che si allena allo stadio del Madeira hanno fatto il giro del mondo e le polemiche non sono mancate. A Radiosei è intervenuto il portavoce della Lazio Arturo Diaconale. “C’è uno schieramento incentrato su un conformismo fondato sui pregiudizi anti-Lazio – ha detto a Radiosei -, che mi spingono a fare una voce fuori dal coro. Tutti i media si muovono all’unisono per criticare la Lazio e il presidente Lotito. La non ripresa degli allenamenti è una sconfitta per la Lazio? No. La posizione della Lazio è stata sempre a favore della ripresa del campionato, fatta in sicurezza e il fatto anzi che probabilmente si riparta il 4 maggio è una vittoria”.

