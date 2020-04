[Video] – Insigne: «Auguri di buona Pasqua ad Ariano Irpino»

Lorenzo Insigne continua a dimostrare la sua enorme sensibilità in un periodo caratterizzato dai drammi, dalla tristezza e dall’emergenza. «Tantissimi auguri di buona Pasqua alla città di Ariano Irpino», la prima parte del videomessaggio registrato in tuta, dalla sua casa, ed evidentemente destinato al comune in provincia di Avellino. «Faccio gli auguri più sinceri anche all’ospedale Frangipane», presidio sanitario di zona impegnato in prima linea nella guerra alla pandemia.

«Un abbraccio e forza Napoli», la firma in calce del capitano azzurro insieme con un bel sorriso. Insigne, per la cronaca, ha donato 100mila euro alla Regione per sostenere gli ospedali campani e poi ha promosso una raccolta fondi in favore del Cotugno di Napoli. Fonte: CdS

