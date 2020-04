Un poker di squadre corteggiano Fabian Ruiz. Il Napoli prova blindarlo

Il primo anno di Napoli e l’ottimo Europeo Under 21 con la Spagna erano un ottimo biglietto da visita per il centrocampista Fabian Ruiz. Come per Zielinski, gli inizi dello spagnolo non è stato semplice, un rendimento al di sotto della media, anzi spesso non del suo talento. Come per il polacco anche l’ex Betis ha beneficiato dell’arrivo di Gattuso, splendide le reti a giro sotto l’incrocio contro Inter e Brescia, bene anche contro il Barcellona, prima della sosta forzata. Su Fabian Ruiz, come riporta il Corriere dello Sport, i blaugrana, il Real Madrid, il Manchester City e si è aggiunto il Bayern Monaco. Il suo agente Torres di recente ha parlato di numerose offerte che starebbero tentando l’iberico, ma il club azzurro vuole provare a blindarlo, ma al momento manca l’intesa sulla clausola. Fabian Ruiz è uno degli intoccabili di Gattuso dove si costruirà il centrocampo del futuro, con Zielinski, Demme e Lobotka, probabile l’addio di Allan, sempre con offerte all’altezza, ma vanno respinte le avance dall’estero.

La Redazione