Ugolini: “Il Napoli continua a puntare Tsimikas. Attacco? Il Napoli sonda più piste per sostituire Milik

Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il giornalista di Sky Massimo Ugolini, parla del mercato azzurro:”Hysaj potrebbe rinnovare ma è alla ricerca di nuove avventure e potrebbe andare via ed approdare in altri lidi. Per questo farei attenzione alla trattativa per Kostas Tsimikas, già cercato nel recente passato ma rimasto negli scout azzurri. A gennaio un tentativo c’è stato ma l’abbondanza di esterni e l’attesa di Ghoulam hanno frenato l’affare. In estate se ne riparlerà, con lo scout partenopeo convinto dell’affare”.

Sull’attacco: “Milik sta lentamente uscendo dai radar, complici le difficoltà nell’arrivare al rinnovo. Anche per questo il Napoli si sta guardando attorno per cercare un sostituto. Quello che è certo è che sarà un mercato particolare, perché si rischia di finire la stagione ad agosto e dover riprendere a settembre”.