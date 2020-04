SERIE B FEMMINILE – L. Carlino (pres. Napoli): “Il futuro? Prima vinciamo la guerra e poi la serie A”

In questo momento dove tutto il mondo sta lottando la battaglia più difficile, la pandemia da Coronavirus, il calcio cerca di trovare il modo di ripartire, ovviamente salvaguardando la salute degli atleti ma non solo. Il presidente del Napoli femminile Lello Carlino attraverso il sito contropiedeazzurro.com è stato intervistato sul calcio giocato ma non solo nella giornata di ieri.

Buongiorno presidente Carlino. In questa situazione la sua squadra rischia di essere fortemente penalizzata, qual è la soluzione da adottare per il campionato di Serie B femminile? “Accontentare tutti è molto difficile. Diciamo che va data priorità a chi è avanti. Noi meritiamo la promozione. Certo, sono uno sportivo e vorrei ottenerla sul campo, ma sarebbe assurdo se non venissimo promossi. Ci sono tante soluzioni per concludere la stagione, come ad esempio posticipare l’inizio del prossimo campionato in modo da poter concludere questo quanto ci sarà la possibilità”.

Quante possibilità ci sono di tornare a giocare? “Concretamente poche. Molte squadre hanno sciolto le righe e le giocatrici straniere sono tornate nei loro Paesi. Le ragazze sono fuori forma a causa dello stop degli allenamenti, dunque il campionato sarebbe in parte falsato. A maggio e giugno dubito che il Coronavirus sarà debellato, dunque sarebbe anche pericoloso tornare a giocare. Va trovata una soluzione ragionata nel rispetto della salute delle giocatrici e nel rispetto delle società che hanno investito tanto e sono avanti in classifica”.