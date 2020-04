Questione rinnovi – Tra “Ciro” e Piotr, vicinissimo è quello di Mak

Dal punto in cui tutto si è interrotto. Dall ‘incontro all’ Hotel Vesuvio il primo marzo, per esempio. Appena acquisita una parvenza di normalità, il primo argomento da affrontare saranno i rinnovi. Il primo incontro sarà con Mertens, visto che con lui furono messe basi concrete proprio durante quel pranzo. Intanto Dries continua a piacere all’Inter e all’estero ad Atletico Madrid e Chelsea. Partita ancora aperta, quindi fin quando non arriverà la firma del belga. L’altro in scadenza è Callejon ma lo spagnolo non rinnoverà. Altro rinnovo in calendario è quello di Zielinski, il discorso con l’entourage del centrocampista polacco è molto ben avviato e si attendono le ultime rifiniture alla trattativa. Decisamente a buon punto anche il discorso con Maksimovic. Mentre resta difficile il rinnovo per Milik che ha diversi estimatori in Italia (il Milan) e all’estero (lo Schalke 04 si è aggiunto a Arsenal, Tottenham e Siviglia che avevano fatto dei sondaggi).

Fonte: Il Mattino