Lozano come Vargas? Il Napoli non regala nessuno

Lozano come Vargas?, l’incompiuto miglior giocatore dell’America Latina, svanito nel nulla dei prestiti e parziali cessioni determinate dal Napoli per evitare di inserire il suo costo nel capitolo delle perdite di bilancio. Non sarà così per il Chucky, non se ne parla nemmeno, da quest’orecchio il patron non ci pensa affatto, tanto è vero che – prima dell’esplosione della sciagura coronavirus – il messicano era stato inserito nella lista dei partenti con la sua valutazione fissata allo stesso prezzo dei soldi spesi per il suo acquisto.

Ma la situazione con il calcio e il calciomercato fermi, è totalmente cambiata, e chi adesso si è fatto avanti per Lozano ha fiutato l’affare e offerto tra i 15 e 20 milioni sudati per averlo. Manco a dirlo né a sentirlo, Adl ha puntato i piedi, non vuole e non può rimetterci un euro. Oggi come oggi la “pratica Lozano”, il patron l’ha consegnata nelle mani di Gattuso, per il recupero totale del giocatore rimesso a pieno titolo nella rosa azzurra. Insomma Lozano da prossimo probabile partente è diventato per il Napoli un calciatore insostituibile. Altre soluzioni non ne esistono se non quelle del prestito con diritto o obbligo di riscatto. Di qui non si scappa, la “Ditta Napoli” non regala niente a nessuno. Chiaro? Fonte: Il Roma