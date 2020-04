Mosna,pres.Serie A Pallavolo:”Si poteva anche aspettare la scadenza del decreto del 13, prima di prendere una decisione”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Diego Mosna, presidente onorario della Lega Pallavolo Serie A:

“Noi contestiamo lo sgarbo istituzionale di non averci invitato al consiglio, dove dovremmo sedere sia Fabris che io, discutendo di argomenti che ci riguardano. Se ci fosse uno spiraglio di allenarsi a Maggio, con una finale da poter disputare all’aperto, al chiuso, avrebbe dato un minimo di dignità alle società che hanno giocato tutto il campionato. Ciò che è stato fatto è indefinibile. Calcio? Fanno bene a difendere fino alla fine la possibilità di non far morire una stagione, una possibilità di continuità e soprattutto avranno anche calcolato bene ed in sicurezza. C’è un giro d’affari considerato tra i primi nell’economia italiana. Ciò che ci dispiace è non aver potuto presentare la nostra idea a tutti gli altri, capisco ogni motivazione e la scelta è nel diritto, quindi non ci permettiamo di discuterlo, ma perlomeno ci potevano ascoltare. Si poteva anche aspettare la scadenza del decreto del 13, prima di prendere una decisione. Non capisco il senso né il motivo, anche perché per un’azienda che deve gestire un’attività anche sportiva, è ben diverso che gestire una parte pubblica che non ha rischi”.