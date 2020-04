MERCATO – Napoli-Koch, un affare stile Demme

La filosofia del Napoli è quella di acquistare giovani di grande prospettiva e poi farli crescere nel tempo. E’ una strategia che spesso e volentieri ha funzionato in casa azzurra, perciò potrebbe essere attuata per Robin Koch. Con la maglia del Friburgo, il difensore quasi di 24 anni, ha saltato una sola partita, realizzando due reti, quindi giocatore davvero molto interessante. Rispetto a Sarr, sembra un veterano, ma è certamente un elemento che darebbe solidità nel caso dovesse andare via Koulibaly. Come riporta il Corriere dello Sport, però c’è da convincere la società tedesca, ostacolo mai banale, però si proverà a fare un affare stile Demme per bruciare la concorrenza.

La Redazione