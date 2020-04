L’arrivo di Gattuso ha rigenerato il “talento” di Zielinski

La stagione di Zielinski non era certo da ricordare, solo un gol contro l’Udinese, ma spesso non convincente e poco costante nel rendimento. Da quando è arrivato sulla panchina del Napoli Gennaro Gattuso, il polacco ha cominciato la sua ascesa, spostato nel ruolo di mezz’ala, ha migliorato e non poco il suo rendimento. Il più delle volte i suoi allenatori hanno spesso detto che il buon Piotr ha un enorme talento ma lui non lo sa. Le pagine del Corriere dello Sport, mettono in evidenza che il polacco sarà uno dei due intoccabili della rosa del tecnico di origini calabresi. Tanto che Zielisnki è davvero ad un passo dal rinnovi fino al 2025, accordo trovato prima della pausa forzata da Covid-19, ma quando si tornerà alla normalità ci sarà la firma e l’annuncio.

La Redazione