Interesse del Napoli per Sirigu, ma ecco quale sarà il suo futuro

Dopo l’interesse di alcuni club tra cui il Napoli, Salvatore Sirigu pensa di chiudere la carriera al Torino. Così come scrive Tuttosport, il portiere è sempre più convinto di restare in granata fino al termine della sua attività professionistica. Un notizia che va ad allontanare ogni rumors di mercato sul portiere del Toro, che vede il suo futuro ancora granata. Lo stesso presidente Cairo non aveva mai preso in considerazione l’idea di cedere uno sei suoi uomini più importanti.