Il “jolly” Vertonghen al servizio del Napoli di Gattuso

Avere in rosa un calciatore in grado di ricoprire più ruoli è la fortuna di ogni allenatore e questo corrisponde anche al difensore del Tottenham Vertonghen. Il calciatore di 33 anni non è solo è un centrale, ma può anche giocare a sinistra, oltre ad avere un curriculum davvero di livello internazionale. Il Napoli, come riporta il CdS, ci aveva già pensato a Gennaio, il club londinese però lo ha tolto dal mercato. Il connazionale di Mertens però andrà a scadenza di contratto ed è una preda ghiotta per ogni società. I partenopei ci penseranno ancora, poi se avrà le caratteristiche che servirà a Gattuso, si proverà ad affondare il colpo.

La Redazione