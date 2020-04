IFAB – Più voglia di VAR: Andare al monitor non è più un consiglio

International Board ha codificato le novità stabilite il 29 febbraio scorso. Ecco le nuove regole per il 2020-21 (ma in teoria potrebbero entrare in vigore subito): l’IFAB chiede più OFR, definisce la punibilità dei tocchi col braccio.

Ne avevano parlato a Belfast lo scorso 29 febbraio, quando il rombo sordo del Coronavirus si stava facendo sempre più minaccioso. Ieri hanno messo nero su bianco tante disposizioni e interpretazioni che – anche in Italia – già erano applicate. Di certo, c’è più voglia di VAR: andate al monitor, e non è più un consiglio. I prossimi passi: nuova regola sul fuorigioco (ribadita la necessità di una discussione in merito) e sostituzioni extra (o temporanee, a seconda della gravità) per i traumi cranici o colpi alla testa.

ECCO LE NOVITÀ MA DA QUANDO?

Tutti dicono: non si cambiano le regole in corsa. Vero, ma è la stessa IFAB a lasciare il dubbio. Le regole di solito vanno in vigore il primo giugno, ma il Covid-19 ha bloccato il calcio praticamente ovunque nel mondo. Ecco che allora l’International Board sente il bisogno di specificare che si ha «la possibilità di continuare a utilizzare le regole 2019/20, anche se il riavvio è successivo al primo giugno 2020». Possibilità non significa perentorietà, in Italia sembra si possano escludere colpi di testa, ma nel resto del mondo? Fonte: CdS