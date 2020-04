Iezzo: “Mi sono sentito un grande giocatore in azzurro, vorrei tornare…”

L’ex Napoli, Gennaro Iezzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Roma a proposito della sua esperienza all’ombra del Vesuvio:

Qual è il ricordo che ti lega di più a Napoli squadra e tifoseria?

«Il mio ricordo è legato a tutto perché sei anni sono tanti, abbiamo vinto e conquistato tanti traguardi. Difficile dimenticarli. Sono sempre stato tifoso del Napoli e lascio immaginare quello che ho provato e quelli che sono i miei ricordi di Napoli. Che sono legati alla tifoseria. Mi sono sentito un grande giocatore in azzurro perché il pubblico ti apprezza quando vede che sudi e rispetti la maglia e ti fa sentire grande. La gente si ricorderà sempre ed è quello che mi succede quando vado in giro per strada, i tifosi mi fanno sentire ancora il loro affetto e vuol dire che ho fatto qualcosa di importante per loro che sono l’anima del Napoli».

Un giorno di nuovo al Napoli?

«Oggi studio da allenatore, quindi mi piacerebbe allenare. Chiaro che mi piacerebbe tornare a Napoli, iniziando anche da un discorso giovanili, per poi pian piano arrivare a traguardi più importanti. Mi farebbe piacere, ma non sono scelte che dipendono solo da me. È una cosa che spetta alla società, magari sperando in una riconoscenza – se così possiamo chiamarla – essendo stati noi la base per far arrivare il Napoli dove è oggi, uno dei club più importanti d’Europa”.