Iezzo dice la sua sulla Primavera del Napoli

Gennaro Iezzo è stato uno dei simboli della rinascita del Napoli. Dalla Serie C alla Serie A, un percorso emozionante e ricco di soddisfazioni. Eccolo ai microfoni de Il Roma parlare della Primavera azzurra:

La Campania è terra di talenti, ma il Napoli non riesce a dire la sua in campionato e Youth League. Come mai?

«Il discorso Primavera è qualcosa di strano per tutti quanti noi. Sono stati presi tanti ragazzi da fuori, quando proprio in casa ci sono tanti ragazzi bravi in Italia, soprattutto in Campania. Non è positivo che i ragazzi debbano andare a giocare per squadre del nord. Non è positivo per la società che oggi rappresenta il sud, ovvero il Napoli». Fonte: Il Roma