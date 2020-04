Fino ad ora è una stagione molto positiva per l’ex Napoli Primavera classe ’94 Giuseppe Nicolao. Non solo un gol e assist con la maglia dell’Olympia Agnonese, miglior giocatore della categoria, ma da oggi vincitore della scarpa d’Argento Molise. In attesa di tornare in campo, ai medici e il Governo l’ultima parola, ancora un importante riconoscimento per il terzino sinistro nativo di Nocera Inferiore.

La Redazione