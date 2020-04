G. Malagò (pres. Coni): “Blocco degli allenamenti? Probabile fino al primo Maggio”

Il calcio cerca di ripartire nonostante la grave pandemia che ha colpito il mondo intero, ma alcuni segnali sembrano essere incoraggianti. Il presidente del Coni Giovanni Malagò a Radio Radio è intervenuto aggiornando in tempo reale. “In questi giorni mi sto sentendo spesso con il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora per avere un quadro generale della situazione. Gli allenamenti? In attesa di ufficialità, penso che non si torneranno a fare massimo fino al Primo Maggio”.

La Redazione