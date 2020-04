Modifiche sul regolamento arbitrale: Il fallo di braccio/mano

TOCCO DI MANO SENZA… LEONARDO

L’Ifab ha messo nero su bianco alcune disposizioni che – ad esempio in Italia – abbiamo in parte già metabolizzato. Cominciamo dalla posizione delle braccia nei casi di fallo di mano punibili. Al di là delle lancette dell’orologio (o la posizione stile Uomo Vitruviano, per dirla alla Rizzoli), l’organo che sovraintende alle modifiche del regolamento ha fissato un aspetto importante, ovvero, che la parte superiore del braccio (deltoide e ascella, per capirci) appartengono alla spalla e non sono pertanto punibili. Lo fa con una grafica così da non lasciare spazio a dubbi.

FALLO DI MANO SE È IMMEDIATO

Ancora: dall’inizio della stagione, il tocco di mano che portava ad un gol era sempre punibile, anche al di là di ogni ragionevole dubbio. Il problema è che (anche in Italia) per stabilirlo si tornava indietro anche di diversi secondo. Ora diventa punibile se è «immediato» e «ravvicinato». Insomma, difficilmente un tocco a centrocampo che fa partire un’azione da gol diventerà punibile (da noi lo è stato in Samp-Napoli). Fonte: CdS