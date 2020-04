Ecco le nuove regole per il 2020-21. Più tolleranza per i portieri nei rigori

Ci sarà più tolleranza per i portieri, soprattutto per quanto riguarda i rigori: chi non teneva almeno un piede sulla linea di porta, veniva subito ammonito. Un primo “strappo” si era avuto quando la regola era stata emendata dalla serie di penalty finali. Adesso, se viene commessa l’infrazione, all’estremo difensore viene dato un “warning”, un avvertimento, che diventerà giallo all’infrazione successiva. Il “warning”, come il giallo, sparisce nella serie di rigori finale. Fonte: CdS