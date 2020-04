Dura accusa a Ceferin: “Far giocare è stato un atto criminale”

Durissime le parole del premier sloveno Janez Jansa verso la Uefa e, in special modo verso il suo presidente Ceferin. La decisione di far giocare Atalanta/Valencia è stata definita criminale ed irresponsabile. Si pensa che alle spalle di un attacco di tale portata ci sia una battaglia politica perchè Ceferin starebbe pensando di candidarsi alla guida del governo sloveno, ma la potenza delle parole di Jansa resta tale: “È stata una decisione irresponsabile e criminale, un’autentica bomba biologica che ha aumentato la diffusione del virus. Migliaia di persone sono morte in Italia, in Spagna e nel resto d’Europa per non aver fermato le partite di calcio in tempo a causa dell’avidità e del desiderio di denaro della UEFA nonostante l’OMS avesse già lanciato l’allarme sulla pericolosità di questo virus”.

Fonte: sigonfialarete.com