DIFESA – Il connazionale Sarr per ereditare l’addio di Koulibaly

Non è mica semplice sostituire Koulibaly, calciatore che non ha certo mostrato il meglio di se questa stagione, però dalla forza fisica e tecnica impressionante. Il suo futuro in azzurro è in bilico, sa che prima o poi andrà via, piace alle due di Manchester e al Psg per dirne qualcuna, perciò il Napoli si guarda intorno. Un nome sull’agenda del d.s. Giuntoli, secondo le pagine del CdS, è certamente il senegalese Malang Sarr del Nizza. Il difensore della squadra francese ha forza fisica, buona tecnica ed è in costante miglioramento. La società di De Laurentiis potrà già contare su Manolas per il presente e il futuro, probabilmente su Maksimovic, anche se deve ancora rinnovare, perciò serve un altro calciatore che possa essere all’altezza nel caso in cui si cedesse il K2. Del resto sostituire la montagna non è affatto facile.

La Redazione