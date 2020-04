De Laurentiis: doppia mossa. La prima sarà quella degli stipendi

Il Napoli studia la proposta da presentare ai calciatori per il taglio degli stipendi. De Laurentis sta seguendo l’evolversi della situazione sia tenendo presente i danni economici che l’emergenza coronavirus porterà al club azzurro, sia come si muoveranno i club di A. Un’ipotesi è il taglio di un mese e mezzo, una soluzione che potrebbe essere condivisa tra il club e i calciatori. Lo stipendio di marzo è ancora in sospeso (il club ha ancora tempo per pagarlo) in attesa proprio che venga affrontato il tema tagli.

Il presidente ne parlerà in maniera concreta con il capitano Insigne e con gli altri azzurri in questa fase di stop all’attività. Fonte: Il Mattino