Le regole sui cartellini cambieranno: Come per la chiara occasione da goal

CARTELLINI SI DERUBRICA

Stabilito “per legge” anche alcune novità sui cartellini gialli (da noi già applicate dagli arbitri): se in un fallo in chiara occasione da gol, la squadra che attacca riesce comunque a segnare, l’autore del fallo sarà solo ammonito e non espulso. Per traslato, il giallo che andrebbe a chi ferma una promettente azione d’attacco, se quest’azione continua viene cancellato. Tutte le ammonizioni vengono cancellate prima dei rigori finali. Fonte: CdS