Allenamenti: le società di Serie A seguiranno le indicazioni del Governo. Rimandati a maggio! Ipotesi di ripresa del campionato

Le società di Serie A attendono il nuovo decreto del presidente del consiglio Conte che posticiperà il lockdown del Paese e, con ogni probabilità, anche la ripresa degli allenamenti al 4 maggio. Al tempo stesso, però, dopo la chiamata di ieri sera tra il ministro dello sport Spadafora e il numero uno della Figc, Gravina, i club nutrono la speranza di poter anticipare di qualche giorno non tanto il via delle sedute, quanto i controlli medici sui loro tesserati da svolgere nei rispettivi centri tecnici. Per il momento si tratta di un’ipotesi sulla quale però si sta lavorando; un modo per arrivare al 4 maggio con gli accertamenti sui polmoni e sull’apparato cardiocircolatorio già fatti. Se fosse così, sarebbe più agevole ipotizzare la ripresa del campionato il 31 maggio o il 3 giugno. Fonte: CdS