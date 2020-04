Il VAR cambierà: Ecco le modifiche apportate dall’IFAB

L’IFAB (International Football Association Board) ha predisposto le nuove linee guida in vista della prossima stagione. Lo scorso 29 febbraio in Irlanda l’IFAB si è riunita in un’assemblea generale per apportare le dovute modifiche al protocollo.

VAR

L’IFAB esorta gli arbitri ad andare più spesso al monitor Var in campo. E a controllare tutte le azioni in cui l’incidente da rivedere è soggetto a considerazioni “soggettive”. Sarà richiesto un singolo segnale televisivo per fare una revisione basata solo sul Var. L’IFAB ha deciso inoltre che non sarà consentito l’acceso alla procedura decisionale: le conversazioni tra gli arbitri, anche in caso di revisione di una scelta al Var, non potranno essere ascoltate.

FALLI DI MANO

Al fine di determinare con chiarezza il fallo di mano. Il limite del braccio è stabilito nel punto inferiore dell’ascella. Qualora l’attaccante tocchi accidentalmente il pallone con la mano, sarà penalizzato solo se il gioco sfociasse in un’occasione ovvia a favore dell’attaccante o della sua squadra oppure terminasse direttamente in porta.

CALCI DI RIGORE

Se il portiere viola le regole, ma la palla calciata dall’avversario non entra in porta o rimbalza su pali o traverse, il tiro non verrà ripetuto, a meno che l’infrazione del portiere non abbia chiaramente influenzato il tiratore. Se portiere e tiratore violano contemporaneamente le regole, il tiratore verrà penalizzato.