Stipendi congelati e CIG avviata in attesa della ripresa

Con la ripresa dell’attività al centro sportivo verrà interrotta la cassa integrazione avviata dal club azzurro per i dipendenti che non fanno parte del gruppo dei tesserati, (in tutto una ventina). De Laurentiis deve ancora discutere dei tagli agli stipendi a calciatori e si andrà alla ricerca di una soluzione condivisa. Se dovesse riprendere l’attività una delle possibili ipotesi di accordo potrebbe essere il taglio di un mese e mezzo. Al momento resta congelato lo stipendio di marzo in attesa proprio della trattativa.

L’altro fronte aperto resta quello delle multe. Richieste dal club per il rifiuto dei calciatori di tornare in ritiro dopo il match di Champions contro il Salisburgo. Intanto il Napoli ha donato uova di Pasqua SSCN formato gigante, prodotte su licenza ufficiale da Crispo, al personale sanitario di tutti i reparti degli ospedali che lavorano in prima linea nel contrasto al Covid-19. E da oggi provvederà alla distribuzione di generi alimentari di prima necessità a famiglie bisognose della città.

Il Mattino