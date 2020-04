SSCN – Uova di Pasqua agli ospedali, un simbolico ringraziamento

Uova di Pasqua, un simbolo. Di rinascita, da sempre. Ed è il ringraziamento, simbolico, della SSCN. Verranno distribuite in numero proporzionale a quello dei posti letto e delle dimensioni di reparto: agli ospedali in particolare, a partire da quelli cittadini, ma in lista figurano anche i presidi di Ariano Irpino, Eboli, Scafati, Maddaloni, Salerno, Boscotrecase, Avellino, Benevento, Caserta. «Ci terrei a sottolineare lo spirito simbolico del gesto – ha dichiarato Alessandro Formisano, head of operations della Ssc Napoli – col quale intendiamo richiamare l’attenzione su quelle persone che in queste settimane si prodigano senza sosta. Sono eroi silenziosi».

CdS