Il Napoli sempre in prima linea per la solidarietà: ADL e Gattuso su tutti

SOSTEGNO

E non solo: partirà a breve (fra oggi e domani) una ben più ampia forma di solidarietà, con un quantitativo ingente di beni di prima necessità da distribuire capillarmente sul territorio cittadino a famiglie bisognose (modalità e dettagli in un comunicato atteso in giornata). L’iniziativa, ricalcante quella della Roma, parte dalla società azzurra affiancata dagli sponsor. Alcuni dei quali già impegnati nella distribuzione di prodotti per strutture ospedaliere.

Non tralasciando quanto s’è già fatto disponibilità alla donazione di ventilatori e materiale di vario genere all’ospedale Cotugno da parte di De Laurentiis. Gattuso in campo per l’acquisto di un’autoambulanza destinata all’ospedale di Corigliano Calabro. C’è da sottolineare anche il successo dell’iniziativa Napoli Home Workout, destinata a quei tifosi desiderosi di mantenersi in forma.

Ben settantamila le visualizzazioni (e trend in crescita) soltanto per il primo giorno (martedì) in cui sono apparsi gli esercizi proposti sul sito ufficiale dallo staff tecnico azzurro (Dominici, Innocenti, Sangermani, Tenderini): ginnastica salutare da camera… Fonte: CdS