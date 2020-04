“Ritiri blindati”, una sorta di bunker per la ripartenza

Sicurezza è la parola d’ordine. E per riprendere gli allenamenti ce ne sarà bisogno. Occorrerà rispettare le regole di distanziamento sociale e quelle “igieniche”, bisognerà controllare continuamente. Tuttosport affronta l’argomento. Le società di calcio dovrebbero blindarsi all’interno dei propri centri sportivi, come se fossero in ritiro, il centro sportivo come una sorta di fortino, o per meglio dire bunker. Con questa ipotesi si avvicinerebbe il “rischio zero” e si potrebbe procedere ad una ripresa. Ma non tutte le squadre sono attrezzate con camere da letto nei centri d’allenamento: solo in dieci in Serie A e notevolmente meno nelle categorie inferiori.