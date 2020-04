Scommettiamo che molti agenti consiglieranno il rinnovo? E i prestiti?

RINNOVO

Un’altra soluzione è quella di prendere la cifra che non viene pagata in questo 2019-20, aggiungere qualcosa e allungare di un anno il vincolo contrattuale. Questa idea, che a molti calciatori piace parecchio, consentirebbe alle società di abbassare gli ammortamenti. E al tempo stesso offrirebbe garanzie per il futuro a quei giocatori che si trovano bene dove stanno. Difficile per chiunque, di questi tempi, dire di no a un anno in più di contratto... Volete scommettere che tanti agenti consiglieranno i loro assistiti di adottare questa formula. E che i rinnovi non mancheranno?

CAOS PRESTITI

E con i giocatori in prestito? In questo caso i margini di manovra sono davvero ridotti. In teoria potrebbe intercorrere un accordo con la società che ha prestato il calciatore, una richiesta di “inserire” le mensilità non corrisposte quest’anno sull’annata successiva, ma come potete intuire si tratta di un‘intesa non facile, anche se il problema coinvolge tutta la Serie A. Fonte: CdS