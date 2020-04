Quando si tornerà agli allenamenti, le abitudini saranno leggermente “diverse”

Ci sarà un momento dove ci si augura che prima o poi si possa tornare alla vita di tutti i giorni, visto che la pandemia Coronavirus ha davvero cambiato le abitudini di tutti. Compreso quello dei calciatori e dei club, il Napoli però si sta continuando ad allenare, anche se in casa, per farsi trovare pronti quando sarà possibile. Ovviamente sarà importante che i calciatori azzurri rispettino alla lettera le direttive dello staff medico del dottor Canonico, poi quando si tornerà agli allenamenti fare una serie di test. Maggio dovrebbe essere il mese per gli allenamenti a Castel Volurno, ovviamente ci dovrà essere il nulla osta da parte dei medici. Il calendario dovrebbe vedere quella di giocare ogni tre giorni, quindi viaggi brevi, andata e ritorno in una sola giornata e di conseguenza sedute che dureranno meno di una settimana.

La Redazione