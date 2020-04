Gravina: “Il mondo del calcio deve farsi trovare pronto”

Il calcio rivede la luce in fondo al tunnel. «Se e quando dovessimo avere luce verde per una graduale ripartenza, il mondo del calcio si deve far trovare pronto», dice il presidente Figc Gravina. La speranza è che il campionato possa riprendere a fine maggio (o la prima settimana di giugno) e che all’inizio del prossimo mese (o anche prima) possano riprendere gli allenamenti. E proprio ieri la commissione medica federale ha definito le linee guida per definire il prima possibile un protocollo di garanzia definitivo. Fonte: Il Mattino