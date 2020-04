Il Napoli dona uova di Pasqua al personale medico

Il calcio è fermo ma non la solidarietà. Fra riconoscimento e sostegno. In rampa di lancio due iniziative da parte della SSC Napoli che correranno su binari paralleli. A testimonianza dell’impegno costante del Calcio Napoli oltre i confini del terreno di gioco. La prima delle quali è rivolta alle comunità ospedaliere in piena attività sul territorio campano. La società azzurra – così come da comunicato sul sito ufficiale – ha deciso di donare uova di Pasqua SSCN prodotte su licenza ufficiale dalla Crispo, destinandole a medici ed infermieri di tutti i reparti degli ospedali in prima linea nella lotta al Covid-19. Sono peraltro le stesse uova di formato gigante (3,5 kg) destinate a giocatori, staff e dirigenza, ed alle quali tutti hanno deciso di rinunciare a favore d’un gesto simbolico che intende ringraziare – insieme agli stessi tifosi – il personale sanitario impegnato in prima linea.