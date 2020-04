Matteo Politano: “Gattuso e Conte? Simili per la passione che ci mettono per il calcio”

Nel corso di un’intervista di ieri sera a Sky, in call-conference, è intervenuto l’esterno offensivo azzurro Matteo Politano sul momento della squadra anche in piena pandemia. “Non vedo l’ora di segnare il mio primo gol con la maglia azzurra e sarebbe ancora meglio al San Paolo davanti ai nostri tifosi. Il nostro obiettivo è confermare la zona Europa, però ci penseremo quando si tornerà al calcio giocato, visto che ora conta la salute della nostra gente. Conte e Gattuso sono due allenatori grintosi, simili per la passione che ci mettono per il calcio, il nostro mister chiede la giusta pressione in tempi brevi. Gli Europei? Ho un anno in più per provare a convincere il c.t. Mancini”.