Lippi: “Temo che quando tutto riprenderà al solito ritmo…”

L’ex CT della Nazionale italiana, Marcello Lippi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante la trasmissione Radio Goal: “Il mare in questo periodo è molto pulito, più del solito. Bisogna tutelarlo. Ho visto dei filmati di Napoli stupendi, bellissimi. Nessuno inquina, spero che possa restare tutto così, ma ho più di un dubbio. Temo che quando tutto riprenderà al solito ritmo le cose possano peggiorare. Spero di sbagliare… Noi italiani abbiamo dei fuoriclasse che stanno combattendo per la nostra salute. Mi riferisco ai vari medici e infermieri. Alla gente viene chiesto solo di stare in casa, non mi sembra una rinuncia così complicata. La speranza è quella di vincere questa partita. Tutti insieme ce la possiamo fare”.