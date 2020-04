Malli in quarantena per Coronavirus. Altro caso in Bundesliga?

Urs Fischer, allenatore Union Berlino, ha parlato ai microfoni della stampa tedesca in videoconferenza, viste le norme legate alla prevenzione dei contagi: “Dobbiamo accettare la situazione così com’è e trarne il meglio. Nessuno ha ben chiaro il quadro completo e ci aspettano nuove sfide. Attualmente sto cercando di preparare la squadra per un giorno x“. Poi ha annunciato che Yunus Malli non sarà presente nei prossimi allenamenti perché in quarantena per il coronavirus

Fonte: Calciomercato.it