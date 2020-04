Spalmare come la Juve sarebbe l’ideale, ma non tutti possono

SPALMARE COME LA JUVE

E’ la soluzione più facile, ma chiaramente è attuabile solo da chi non ha prestiti e giocatori in scadenza. O comunque può essere messa in pratica da ogni squadra solo ai contratti pluriennali in essere. In cosa consiste? A parte il taglio in sé (una o due mensilità, se si riprenderà a giocare) ci può essere la richiesta di trasferire una parte degli ingaggi di questo finale di stagione dal bilancio 2019-20 a quello del 2020-21. Nel breve periodo il vantaggio è notevole perché può portare a non ricapitalizzare, fermo restando che il problema magari si ripresenterà in futuro. Fonte: CdS