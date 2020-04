Il Napoli si è già messo in moto per ripartire, gli azzurri rimasti in città

Tutti gli azzurri infatti, compresi gli stranieri sono rimasti in questo periodo in città e hanno svolto un lavoro atletico personalizzato a casa. E a Castel Volturno, il centro sportivo è stato già sanificato con l’operazione che verrà ripetuta appena prima della ripresa della preparazione, sono già previsti ambienti separati dove cambiarsi prima dell’allenamento ma potrebbe esserci la possibilità ulteriore per i calciatori di fare la doccia singola nelle camere dell’albergo attiguo al campo d’allenamento prima di andare via alla fine della seduta. Fonte: Il Mattino