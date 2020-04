Il Napoli alla ripresa rimarrà in ritiro a Castelvolturno. Le procedure

I medici del Napoli, i dottori Canonico, D’Andrea e De Luca, hanno costantemente monitorato le condizioni di salute dei calciatori. Prima della ripresa dell’attività gli azzurri dovranno essere sottoposti a tamponi e si attende una procedura generale standard veloce per tutti quelli non contagiati dal virus (al momento non possono essere fatti in centri privati): esami da ripetere dopo 4-5 giorni mantenendo l’isolamento, per questo, se venissero confermate le linee guida emerse ieri, durante la fase di completamento degli esami gli azzurri dovranno rimanere in ritiro a Castel Volturno.

Fonte: Il Mattino